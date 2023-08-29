Отец погибшей школьницы из Каменска-Уральского обвинил следователей в бездействии

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В начале августа в Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки из Каменска-Уральского. СК начал расследование, однако отец погибшей выразил недовольство работой правоохранителей.

Фото: CreativeCommons

По словам мужчины, сотрудники Следкома помогли его семье лишь в одном — составлении запросов на изъятие видеозаписей с камер наблюдения.

"Сколько мы времени потратили на беседы с ними", — цитирует мужчину издание Е1.RU.

Он добавил, что, судя по видеозаписям, его дочь мог преследовать неизвестный на велосипеде. Отец подростка заявил о планах провести собственное расследование и выложить приметы и фотографию незнакомого мужчины в городские сообщества, поскольку этот человек может быть либо свидетелем по делу, либо подозреваемым.

Ранее сообщалось, что смерть девочки могла наступить из-за отравления синтетическими веществами. Отец школьницы сомневается в этой версии. Окончательные результаты экспертизы он сможет получить лишь в сентябре.