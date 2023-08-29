В начале августа в Свердловской области обнаружили тело 16-летней девочки из Каменска-Уральского. СК начал расследование, однако отец погибшей выразил недовольство работой правоохранителей.
По словам мужчины, сотрудники Следкома помогли его семье лишь в одном — составлении запросов на изъятие видеозаписей с камер наблюдения.
"Сколько мы времени потратили на беседы с ними", — цитирует мужчину издание Е1.RU.
Он добавил, что, судя по видеозаписям, его дочь мог преследовать неизвестный на велосипеде. Отец подростка заявил о планах провести собственное расследование и выложить приметы и фотографию незнакомого мужчины в городские сообщества, поскольку этот человек может быть либо свидетелем по делу, либо подозреваемым.
Ранее сообщалось, что смерть девочки могла наступить из-за отравления синтетическими веществами. Отец школьницы сомневается в этой версии. Окончательные результаты экспертизы он сможет получить лишь в сентябре.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.