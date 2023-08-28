Мужчина тайно отвез новорожденную дочь в РФ из Литвы

1:17 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина вывез свою младенческую дочь из Литвы в Россию, украв ее у матери. Информацию об этом опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Фото: мвд.рф / Архивное фото

По данным канала, 27-летняя женщина из Клайпедского уезда обратилась в полицию, так как отец ее 9-месячной дочери не вернул ребенка в оговоренное время после встречи. Родители младенца не жили вместе, и мужчина виделся с ребенком крайне редко.

Полицейские установили, что в день похищения мужчина пересек границу между Литвой и Россией, которая проходит через реку Северная, используя надувную лодку и увезя с собой ребенка. Также известно, что отец ребенка обладает как российским, так и литовским гражданством. После пересечения границы он был задержан российскими пограничниками.

Сейчас мужчина является фигурантом дела о незаконном пересечении границы, и литовская сторона запросила его выдачу. Однако российские власти отказались от этой идеи.

В случае, если переговоры не приведут к возвращению ребенка матери, к расследованию дела планируют привлечь Министерство иностранных дел Литвы, Министерство юстиции и Министерство социальной защиты.

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