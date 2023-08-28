Водителя Porsche, который сбил пешехода в Мурино, задержали

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водитель зеленого Porsche, который наехал на пешехода на тротуаре в городе Мурино Ленинградской области, был задержан, как сообщили представители пресс-службы Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Фото: мвд.рф

"С помощью комплекса оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность правонарушителя. Им оказался 20-летний местный житель. Он был задержан и допрошен в качестве подозреваемого", — говорится в официальном сообщении пресс-службы.

Предварительно в полицию поступило сообщение о том, что в районе дома 8 корпус 1 на Екатерининской улице в Мурино автомобиль зеленого цвета сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Полиция начала поиск водителя. Согласно распространенному в социальных сетях видео, на узкой улице образовалась пробка из нескольких автомобилей, и водитель Porsche попытался объехать затор, выехав на тротуар.

Однако на его пути оказался молодой человек. Несмотря на это, водитель продолжил движение, и пешеход упал в кусты.

Уголовное дело было возбуждено по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

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