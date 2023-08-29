В Китае в мужчину 2 раза подряд за 5 минут попала молния, и он выжил

2:13 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина по имени Лю Шифу, проживающий в провинции Гуйчжоу, округ Цзуньи, Китай, в течение пяти минут дважды подвергся поразительным ударам молнии. Несмотря на полученные серьезные ожоги, ему удалось выжить, сообщает paranormal-news.ru.

Фото: openverse.org

По словам самого Лю, он считает себя добросердечным человеком, всегда стремящимся помогать другим, и он абсолютно не ожидал подвергнуться подобной "божьей каре".

Считается, что шансы быть пораженным молнией составляют лишь 1 к 15 тысячам. Дважды подвергнуться этой удаче за всего пять минут - это весьма редкое явление.

Месяц назад, когда Лю работал на улице неподалеку от своего дома, внезапно надвигающаяся гроза принесла с собой молнии. Лю попытался найти укрытие, но вскоре был поражен молнией и рухнул на асфальт. Он потерял сознание на несколько минут, после чего пришел в себя и попытался добежать до своей семьи, которая ожидала его возле дома с тревогой в глазах. Но, не успев добежать, его снова поразила молния, и он потерял сознание во второй раз.

На этот раз он был без сознания гораздо дольше. После пробуждения его близкие вызвали скорую помощь. В больнице подтвердили, что Лю дважды подвергся поражению молнией. Ожоги, полученные Лю в области поясницы, ягодиц и бедер, были серьезными, включая ожоги третьей степени. Некоторые из них были настолько глубокими, что спустя месяц они не зажили полностью, и Лю до сих пор испытывает боли. Тем не менее, его состояние считается стабильным.

Врач Тан Цзе, специалист по ожогам из больницы Гуйган, отметил, что даже пережить один удар молнии - это как оказаться на грани смерти. Подобные случаи, как у Лю, крайне редки.

Врач также добавил, что некротические повреждения тканей, вызванные ожогами от молнии, имеют тенденцию к ухудшению, поэтому Лю нуждается в дополнительной очистке ран и длительном процессе восстановления.

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Китайца ударило молнией 2 раза