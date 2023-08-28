В Анталии перевернулся автобус с туристами из-за неопытного водителя

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Турции произошла авария с экскурсионным автобусом, в результате чего пострадали 26 человек, из них трое находятся в тяжелом состоянии. О российских туристах информации пока нет, однако судя по направлению экскурсии, их присутствие маловероятно.

Фото: Wikipedia

По сообщению Turizm Guncel, автобус направлялся на экскурсию в Караман, место, не такое широко известное среди российских туристов.

Автобус не смог подняться на крутой подъем, начал скользить назад и перевернулся. В результате инцидента пострадали 26 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших возможно есть гражданин Азербайджана.

О российских туристах на борту пока нет информации. Предполагаемая причина аварии — недостаточный навык водителя в управлении автобуса.

В настоящее время проводится расследование происшествия.

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