В Москве курьер на электровелосипеде сбил 6-летнего ребёнка

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

28 августа днем на юге российской столицы произошло ДТП с участием маленького ребенка. Событие разыгралось на Черноморском бульваре. Электровелосипедист-курьер совершил наезд на шестилетнего малыша. Ребенок шел вдоль дороги в сопровождении своей матери и получил травмы, требующие госпитализации.

Фото: openverse.org

По словам матери пострадавшего малыша, которая находилась рядом, курьер остановился после столкновения, поправил свой рюкзак и быстро уехал с места происшествия. Пресс-служба прокуратуры Москвы поделилась этой информацией. В настоящее время правоохранительными органами устанавливается личность виновника происшествия, и проводится проверка.

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Курьер на велосипеде сбил коляску с ребенком на юге Москвы | Видео