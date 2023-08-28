В Москве двое мужчин устраивали вечеринки рядом с телом умершего 84-летнего отца

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Больше месяца два сына устраивали вечеринки в московской квартире рядом с телом своего умершего отца, не проявляя никакой беспокойства по этому поводу. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

Фото: мвд.рф / Архивное фото

Странное поведение вызвало подозрения у соседей. 51-летний мужчина и его 58-летний брат постоянно были навеселе, а из их квартиры доносился необычный запах. Со временем он начал распространяться по всему подъезду. По этой причине сотрудники спасательной службы и полицейские решили открыть дверь, чтобы прояснить ситуацию. Внутри было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Рядом с ним находились его сыновья, употребляющие алкоголь, как будто ничего не произошло.

По предварительным данным, мужчина скончался от естественных причин. На нём не были обнаружены признаки насилия. Тем не менее остаётся загадкой, почему братья приняли решение жить в одной квартире с умершим отцом.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали мужчину за провоз незадекларированных часов стоимостью 4,5 млн рублей.

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