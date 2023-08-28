В Москве задержали мужчину за провоз незадекларированных часов стоимостью 4,5 млн рублей

1:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В аэропорту Шереметьево в Москве сотрудники таможни задержали 53-летнего гражданина России, который прилетел из Стамбула. При проверке его вещей были обнаружены незадекларированные на таможне швейцарские часы стоимостью 42 тысячи фунтов (4,5 миллиона рублей). Информация об этом поступила из Федеральной таможенной службы (ФТС).

Фото: мвд.рф

Инспекторы вначале обратили внимание на фирменную упаковку для элитных наручных часов Audemars Piguet и соответствующие документы в чемодане мужчины. Позднее он продемонстрировал сам аксессуар, который в это время находился на его руке. Впоследствии заявил, что приобрёл эти часы для личного использования в Лондоне и не знал о необходимости декларирования дорогих предметов.

Следственная экспертиза выявила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750 пробы, а стёкла на передней и задней части часов — из сапфира. Индексы и стрелки выполнены из розового золота. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении данного инцидента по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в список товаров стратегической важности.

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