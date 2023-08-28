В Тюмени произошло аварийное приземление БПЛА, изготовленного из необычного материала.

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Молодые энтузиасты авиамоделирования создали трехметровый пенопластовый самолет, сообщает nashgorod.ru. Однако их попытка запустить свой собственный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с крыши двадцатиэтажного здания завершилась неудачей.

Фото: openverse.org

— Треугольник сначала туда заведите и толкайте, — звучат за кадром слова руководителя полетов.

Ребята старались придать своему авиационному проекту хотя бы какое-то ускорение. К сожалению, в конечном итоге самолет не смог оправдать ожиданий своих создателей. Вместо этого он начал спиралевидно вращаться в воздухе и упал на землю.

Увлеченные авиамоделисты обещали внести улучшения в свою модель, чтобы обеспечить ей способность долетать, а не только падать.

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