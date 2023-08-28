Муж белгородской чиновницы оскорбил участников СВО, назвав их "дураками и нищебродами"

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Супруг заместителя главы сельской администрации в Колотиловке Белгородской области находится под пристальным вниманием после того, как оскорбил участников спецоперации, назвав их "дураками и нищебродами". Инцидент стал известен, когда жена одного из мобилизованных, Анна П., подала жалобу губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову. Анна рассказала, что муж заместителя главы села публично унизил людей, участвовавших в операции, во время собрания, сообщает tagilcity.ru.

Фото: мвд.рф

Согласно рассказу Анны П., супруг заместителя главы делал унизительные замечания в адрес защитников, называя их глупыми и нищими. Он также намекнул, что те, у кого есть деньги, могут избежать мобилизации, в отличие от их родственников. Интересно, что никто из членов семьи заместителя главы не участвовал в спецоперации, и они, казалось, гордились этим фактом.

В ответ женщины, ставшие свидетелями этого инцидента, подали жалобу в прокуратуру. Однако прокурор отказался принимать меры, сославшись на отсутствие доказательств состава преступления в заявлениях супруги заместителя главы.

Губернатор Вячеслав Гладков осудил такое поведение, посчитав его позором. Он выразил свою солидарность с защитниками, которые рискуют своей жизнью, защищая страну. Гладков подчеркнул необходимость поддержки этих правозащитников и их семей и пообещал разобраться в ситуации. Он поручил главе Краснояружского района Андрею Миськову расследовать это дело, а начальник управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев также будет привлечен к разбирательству.

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Белгородка пожаловалась губернатору на оскорбления от мужа местной чиновницы.