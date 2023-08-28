Экс-главу новосибирского управления Роздравнадзора обвиняют в кумовстве и хищениях

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Бывшей руководительнице управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елене Хрусталевой предъявлены обвинения в нескольких криминальных эпизодах. Прокуратура Новосибирской области подтвердила, что в отношении неё составлено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд. Ей предъявлены обвинения в превышении полномочий, мошенничестве и покушении на мошенничество, сообщает atas.info.

Фото: Wikipedia

Согласно данным следствия, в сентябре 2021 года Хрусталёва, предположительно, способствовала тому, чтобы её знакомый был назначен на должности старшего госинспектора и начальника отдела в организации контроля за обращением лекарств и медицинских изделий.

Также по версии следствия, работник не заключил трудовой договор и представил поддельный диплом. Кроме того, экс-чиновница подозревается в фиктивном заключении договоров на уборку помещений с другой знакомой, при этом работы не выполнялись, а деньги могли быть похищены.

Фигурантке дела предъявляется и обвинение в планировании хищения денег, предназначенных для оплаты автотранспортных услуг с помощью своего знакомого, директора коммерческой фирмы.

Елена Хрусталева была арестована 2 августа предыдущего года прямо в офисе ведомства, когда она занимала должность. Позже её перевели под домашний арест.

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