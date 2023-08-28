В Литве расследуют обстоятельства вывоза в РФ малолетней девочки

Правоохранительные органы Литвы проводят расследование по факту вывоза малолетней девочки в Россию её отцом без согласия матери, сообщает ТАСС.

Фото: openverse.org

Эту информацию поделился директор антикризисного центра Вилмантас Виткаускас в эфире национального радио LRT.

Вилмантас Виткаускас отметил, что в настоящее время ведется предварительное следствие, и активно идет работа по выяснению позиции российской стороны. Он выразил надежду, что ребенок вскоре будет возвращен матери. В случае неудачи в этом вопросе, министерство иностранных дел, а также ведомства юстиции и социальной защиты готовы начать применение соответствующих процедур.

По данным полиции, 27-летняя жительница Кретингского района обратилась в полицию с заявлением о том, что отец их общей дочери не вернул ребенка матери. По информации, предоставленной, отец с ребенком пересек границу на лодке через реку Русну и оказался на территории Калининградской области.

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