Во Владивостоке квартира загорелась после визита мастера по ремонту холодильников

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Владивостока потерял свою квартиру после посещения мастера, который занимался ремонтом холодильника. Несмотря на проведённые работы, холодильник внезапно загорелся, передаёт Telegram-канал dpskontrol_125rus.

Фото: openverse

Инцидент произошёл в понедельник, 28 августа. Согласно предварительным данным, пожар вспыхнул в квартире на первом этаже многоквартирного дома по адресу улица Морозова, 7, через два дня после того, как мастер провёл свои работы.

В социальных сетях появились видеозаписи происходящего пожара. На кадрах видно, как сотрудник службы экстренной помощи, используя стремянку, направляет струю воды через окно для тушения огня. Пламя охватило всю комнату. Свидетели происшествия сообщают, что после тушения "от квартиры ничего не осталось". На данный момент нет информации о пострадавших.

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