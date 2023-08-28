Пассажир летевшего в Барнаул самолёта избил бортпроводника и пытался пробраться к пилоту

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажир, летевший на Алтай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, атаковал бортпроводника на борту самолета, предпринял попытку проникнуть в кабину пилотов и теперь предстал перед судом, сообщает веб-сайт Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото: openverse

В ведомстве напомнили, что инцидент произошел в феврале 2023 года на рейсе Москва — Барнаул, однако широкой публичности это стало известно только в настоящее время. Пьяный гражданин России решил привлечь внимание к своей персоне, нарушив общественный порядок и создав угрозу безопасности во время полета.

Также было отмечено, что в отношении агрессора было возбуждено уголовное дело. Ему грозит, как минимум, штраф в размере около полумиллиона рублей, а как максимум — до семи лет лишения свободы.

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