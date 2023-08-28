Туристический автобус загорелся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге произошло возгорание салона туристического автобуса, информация о пострадавших не поступала, по данным городского управления МЧС, опубликованным в его Telegram-канале.

Фото: openverse

Пожар в салоне автобуса произошел на Аптекарской набережной, у дома №6 в Петроградском районе.

"В туристическом автобусе выгорел салон. В 7.47 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", — гласит официальное сообщение.

На место происшествия были направлены две единицы пожарной техники и 10 человек личного состава МЧС для ликвидации возгорания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.