В отеле Бодрума в Турции произошла перестрелка

1:33 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На территории популярного курорта Бодрум произошло столкновение с использованием огнестрельного оружия, что вызвало тревогу среди отдыхающих и местных жителей. В результате инцидента один человек погиб, а двое получили ранения. Подробности произошедшего находятся в процессе выяснения.

Фото: Anton Gyngazov/Russian Look

Согласно информации из турецких СМИ, инцидент произошел около 23:00 в отеле, расположенном в районе Гёльтюркбюкю. По предварительным данным, трое атакующих прибыли на место происшествия на автомобиле и, вероятно, открыли стрельбу по трем лицам, которые проживали в отеле. В результате выстрелов, наступила паника среди отдыхающих и местных жителей, что позволило нападавшим скрыться до прибытия правоохранительных органов.

Пострадавшие были госпитализированы медицинскими службами. Все трое пострадавших — молодые люди в возрасте от 17 до 22 лет, предположительно являющиеся местными жителями. На данный момент нет информации о пострадавших туристах или гражданах России. Трагический исход был зафиксирован для 28-летнего Омера Аташа, которого медики не смогла уже помочь.

Соответствующие службы начали поиск и арест подозреваемых, которые скрылись с места происшествия. В связи с данным инцидентом начато масштабное следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщают СМИ.

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