В Подмосковье силовики задержали мужчину за кражу технику на 4 миллиона рублей со склада

1:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, подозреваемый в краже 122 электропылесосов и роботов-пылесосов стоимостью более 4 миллионов рублей со склада в Московской области, задержан полицией. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области подтвердили факт задержания.

Фото: МВД РФ

Подозреваемый, 29-летний житель городского округа Подольск, который также являлся начальником отдела складской логистики, был выслежен и задержан сотрудниками уголовного розыска министерства внутренних дел. Расследование было начато после того, как глава компании сообщил о нехватке оборудования на складе. В ходе инвентаризации было заявлено о пропаже в общей сложности 122 электрических и роботизированных пылесосов общей стоимостью более 4 миллионов рублей.

Подозреваемый использовал арендованный грузовик для перевозки украденного оборудования к себе домой. Во время обыска в квартире подозреваемого полиция обнаружила и конфисковала 74 пылесоса. Остальные украденные вещи уже были проданы подозреваемым, который нашел покупателей через онлайн-платформы.

Задержанному предъявлено обвинение по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации за кражу. В качестве меры пресечения суд назначил подозреваемому домашний арест. Расследование по этому делу продолжается.

Ранее мы писали о мужчине, который под Москвой украл со склада Wildberries смарт-часы на сумму в 1 млн рублей.

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