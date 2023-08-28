Интенсивные осадки вызвали затопление нескольких автострад на северо-западе Англии, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает полиция Мерсисайда.
Сообщается, что на окраине Ливерпуля из-за ливней оказался затопленным автомобиль марки Mercedes, в котором находились мужчина и женщина. К месту происшествия прибыли спасатели экстренных служб, которые доставили пострадавших в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, оба пациента скончались.
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