В Англии два человека погибли при затоплении автодорог

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Интенсивные осадки вызвали затопление нескольких автострад на северо-западе Англии, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает полиция Мерсисайда.

Фото: Openverse

Сообщается, что на окраине Ливерпуля из-за ливней оказался затопленным автомобиль марки Mercedes, в котором находились мужчина и женщина. К месту происшествия прибыли спасатели экстренных служб, которые доставили пострадавших в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, оба пациента скончались.

Ранее мы писали о сильном наводнении в Германии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Англия сегодня наводнение в Великобритании 2023