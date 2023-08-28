В Хакасии женщина за рулём сбила выбежавшего из-за припаркованного авто мальчика

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Хакасии ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колёса легкового автомобиля. Как сообщает пресс-служба УГИБДД республики, дорожный инцидент с участием пешехода произошел в Абакане в районе дома № 74 по улице Крылова.

Фото: Wikipedia

Установлено, что 24-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla", двигалась по проезду между административными зданиями со стороны Абакана в направлении улицы Комарова.

Во время движения женщина-водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП мальчик получил закрытый перелом пяточной кости и ушибленную ссадину правой стопы, но госпитализирован не был. По факту происшествия ведется расследование.

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