В Хакасии ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под колёса легкового автомобиля. Как сообщает пресс-служба УГИБДД республики, дорожный инцидент с участием пешехода произошел в Абакане в районе дома № 74 по улице Крылова.
Установлено, что 24-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Toyota Corolla", двигалась по проезду между административными зданиями со стороны Абакана в направлении улицы Комарова.
Во время движения женщина-водитель сбила 10-летнего мальчика, который выбежал на дорогу из-за припаркованного автомобиля. В результате ДТП мальчик получил закрытый перелом пяточной кости и ушибленную ссадину правой стопы, но госпитализирован не был. По факту происшествия ведется расследование.
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