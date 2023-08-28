В Бурятии мужчина избил друга до смерти голыми руками

1:02 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Прибайкальском районе Республики Бурятия вынесен приговор ранее судимому 28-летнему местному жителю за избиение односельчанина до летального исхода. Эту информацию распространила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: openverse

По данным следствия, молодой человек проживал в селе Турунтаево. В ночь на 17 мая под воздействием алкоголя он столкнулся на улице с другом из села. В какой-то момент между ними возник конфликт, который перерос в жестокую драку.

Согласно следствию, молодой человек нанес потерпевшему множество ударов кулаками по различным частям тела, включая голову и грудную клетку. В результате полученных травм пострадавший умер в больнице через несколько часов после инцидента.

Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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