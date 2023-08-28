В Москве задержали мужчину, распылившего аэрозольный баллончик в автобусе с детьми

Сотрудники Росгвардии передали в полицию мужчину, который использовал аэрозольный баллончик в салоне автобуса в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"В территориальный отдел полиции УВД Центральному административному округу сотрудниками Росгвардии доставлен гражданин, который распылил аэрозольный баллончик в салоне автобуса", — сообщил источник агентства.
По его информации, в настоящее время проводится проверка данного инцидента, подробные обстоятельства происшествия выясняются.
По данным правоохранительных органов, в момент происшествия мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В автобусе также присутствовали пассажиры, включая детей. Некоторым из них, предварительно, потребовалась медицинская помощь.
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