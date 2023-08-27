Американский серфер лишился ноги из-за нападения акулы

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На среднем побережье Нового Южного Уэльса, Тоби Бегг оказался на грани жизни и смерти после того, как на него напала акула.

Фото: openverse.org

Ему пришлось сражаться с хищником у побережья пляжа Лайтхаус в Порт Маккуори в пятницу утром. Эта борьба обошлась ему потерей ноги, в то время как другие серферы бросились на помощь и вытащили его на берег. До приезда скорой помощи ему пытались оказать первую помощь.

После нескольких операций его состояние улучшилось, но до полного выздоровления ему предстоит долгий путь, заявила семья Тоби. Его шурин Крис Ленихан сказал, что Тоби получил слишком серьезные повреждения.

Он сказал:

"Это очень ранний этап, и последствия его повреждений только начинают проявляться. Однако ему потребуется множество операций, и перед ним стоят годы реабилитации."

Крис описал Тоби как прекрасного брата и отца двоих "прекрасных" детей:

"Он опытный строитель, владелец бизнеса и кормилец семьи."

Он добавил:

"Это очень ранний этап, и полная степень его повреждений только начинает проявляться, однако ему потребуется множество операций, и перед ним стоят годы реабилитации."

Главный инспектор полиции Нового Южного Уэльса Мартин Берк сказал:

"Звонок в службу спасения свидетельствует о том, что мужчина боролся с этой акулой в течение 30 секунд, а затем сам доплыл до берега."

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Нападение акулы на серфера