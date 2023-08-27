Житель Набережных Челнов оскорбил и ударил полицейского

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Местный житель Набережных Челнов признан виновным по обвинениям в унижении представителей власти, сообщает Inkazan.

Фото: мвд.рф

Согласно предоставленным данным, сотрудники полиции находились около территории садового товарищества "Гидростроитель-1", когда они обратились к одному из прохожих с просьбой предъявить документы.

В связи с тем, что у прохожего не было при себе паспорта, правоохранители предложили ему сопроводить его в ближайший отдел для установления личности. Однако данное предложение не было принято, и местный житель выразил недовольство, оскорбив полицейских. После этого, когда сотрудники полиции попытались наложить на него наручники, мужчина нанес удар ногой по ноге одному из полицейских.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину. Судебные органы пришли к выводу, что он виновен в применении насилия и публичном оскорблении представителей власти. Мужчину приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.

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