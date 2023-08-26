Пьяные и непристёгнутые россияне врезались в здание на автомобиле Tesla

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Автомобиль марки Tesla столкнулся с зданием в городе Ижевске. В результате этого инцидента водитель и пассажир автомобиля были доставлены в больницу, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Республике Удмуртия.

Фото: openverse

По информации от ведомства, происшествие произошло около 19:43 по московскому времени. Водитель, 32-летний владелец автомобиля Tesla, не справился с управлением. Отмечается, что оба пассажира, а именно водитель и 44-летний пассажир, были в состоянии опьянения. Кроме того, они не использовали ремни безопасности.

"Около 20:43 (19:43 мск) напротив дома 3 на улице Московская города Ижевска, по предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание", — говорится в официальном сообщении.

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