В Казани подростки открыли стрельбу из пистолета на детской площадке

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Советском районе Казани несколько несовершеннолетних молодых людей организовали стрельбу на детской площадке, расположенной на улице Бигичева. Этот инцидент был описан в сообщении Telegram-канала Mash Iptash.

Фото: creativecommons

Известно, что один из подростков принес на площадку пистолет. Как только остальные участники компании узнали о наличии оружия, они поспешили его осмотреть и даже взяли в руки.

Спустя некоторое время ребята решили испытать пистолет на деле и начали стрелять по бутылкам. Однако эти действия не понравились соседям, которые вызвали сотрудников полиции.

По предварительной информации, одного из участников этой группы задержали для выяснения происхождения оружия. Судьба остальных друзей этого молодого человека не уточняется.

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