В Кении масштабная авария на ГЭС оставила без света города, аэропорты и правительственные здания

В течение вторых суток многие районы Кении остаются без электропитания после серьезного сбоя в работе электрических сетей, который произошел вечером 25 августа, сообщает кенийская газета "The Star".

Фото: creativecommons

Председатель совета директоров энергетической компании Kenya Power, Джой Мдиво-Масинде, подтвердила, что "общенациональное отключение электроснабжения было вызвано сбоем оборудования на гидроэлектростанции "Турквел". В настоящее время бригады по ремонту активно работают над восстановлением системы. Ожидается, что до конца дня подача электроэнергии будет восстановлена в значительной части страны".

Из-за отключения электроэнергии пострадали города и важные объекты инфраструктуры. Международный аэропорт Найроби остался без света, а также были затронуты правительственные здания, включая офис администрации президента Кении.

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