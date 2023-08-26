В Польше восемь человек скончались от легионеллеза

Недавно по меньшей мере восемь человек трагически погибли от легионеллеза в районе Жешув Подкарпатского воеводства Польши, сообщил польский телеканал Polsat в субботу.
Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее сообщал, что те, кто заразился легионеллой, страдали многочисленными ранее существовавшими заболеваниями, включая рак и сердечные болезни, которые значительно ослабили их иммунную систему.
На данный момент в больницы региона поступило в общей сложности 113 пациентов с симптомами легионеллеза.
Для борьбы с распространением легионеллеза в Жешуве и его окрестностях местные власти созвали группу по управлению кризисными ситуациями. На выходные запланировано проведение дезинфекции водопроводной сети.
Первоначальные сообщения об инфекциях и смертельных исходах, связанных с легионеллезом, появились в середине недели.
Легионеллез, обычно называемый "болезнью легионеров", был назван в честь его первого выявления на американской военной базе "Форт-Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, вызываемое различными штаммами микроорганизмов рода legionella. Это заболевание обычно проявляется сильной лихорадкой, широко распространенной токсичностью, повреждением легких, воздействием на центральную нервную и пищеварительную системы и потенциальным развитием синдрома, включающего полиорганную недостаточность.
Ранее сообщалось, что пять человек скончалось в Польше от загадочной болезни, пришедшей с Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Власти Алабамы хотят сделать свой штат первым в США, где будет применена смертная казнь с использованием чистого азота.