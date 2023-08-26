В Польше восемь человек скончались от легионеллеза

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Недавно по меньшей мере восемь человек трагически погибли от легионеллеза в районе Жешув Подкарпатского воеводства Польши, сообщил польский телеканал Polsat в субботу.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее сообщал, что те, кто заразился легионеллой, страдали многочисленными ранее существовавшими заболеваниями, включая рак и сердечные болезни, которые значительно ослабили их иммунную систему.

На данный момент в больницы региона поступило в общей сложности 113 пациентов с симптомами легионеллеза.

Для борьбы с распространением легионеллеза в Жешуве и его окрестностях местные власти созвали группу по управлению кризисными ситуациями. На выходные запланировано проведение дезинфекции водопроводной сети.

Первоначальные сообщения об инфекциях и смертельных исходах, связанных с легионеллезом, появились в середине недели.

Легионеллез, обычно называемый "болезнью легионеров", был назван в честь его первого выявления на американской военной базе "Форт-Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, вызываемое различными штаммами микроорганизмов рода legionella. Это заболевание обычно проявляется сильной лихорадкой, широко распространенной токсичностью, повреждением легких, воздействием на центральную нервную и пищеварительную системы и потенциальным развитием синдрома, включающего полиорганную недостаточность.

Ранее сообщалось, что пять человек скончалось в Польше от загадочной болезни, пришедшей с Украины.

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Что такое Легионеллез?