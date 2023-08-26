AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В американском штате Алабама впервые рассматривается новый метод казни — азотная гипоксия. 26 августа агентство Associated Press сообщило, что Генеральная прокуратура штата обратилась в местный Верховный суд с просьбой назначить дату казни заключенного Кеннета Юджина Смита. Казнь Смита была отложена в прошлом году из-за осложнений при введении смертельной инъекции.

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Рассматриваемый альтернативный метод включает азотную гипоксию, при которой заключенного снабжают чистым газообразным азотом, что приводит к кислородному голоданию. В настоящее время этот метод казни разрешен в трех штатах: Оклахоме, Миссисипи и Алабаме. Однако до сих пор это не было осуществлено на практике.

Ранее губернатор Алабамы Кей Айви временно приостановила приведение смертных приговоров в исполнение в штате в 2022 году из-за опасений, высказанных заключенным камеры смертников по поводу законности казни с помощью смертельной инъекции, сославшись на многочисленные случаи неудачных казней с использованием этого метода. Казнь, приведенная в исполнение 21 июля, стала первой в штате после приостановления.

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В Алабаме казнили самого пожилого в США заключенного