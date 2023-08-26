В Оклахоме на школьном футбольном матче была открыта стрельба

0:55 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьный матч по американскому футболу в Оклахоме, США, был внезапно остановлен из-за инцидента со стрельбой. По данным телеканала Fox25 от 26 августа, по меньшей мере четыре человека были ранены. Начальник полиции города Чокто подтвердил, что было четверо пострадавших, причем один из них, предположительно, был школьником, а другой получил перелом ноги, говорится в сообщении.

На видеозаписи инцидента видна пауза в игре, когда с трибун доносятся выстрелы. Спортсмены быстро покинули поле, в то время как другие зрители также начали бегать по игровой площадке. Когда раздались последующие выстрелы, некоторые люди легли на поле, чтобы избежать попадания пуль.

Подозреваемому удалось скрыться, и в настоящее время ведутся поиски, чтобы установить его местонахождение.

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Стрельба во время школьного футбольного матча в США