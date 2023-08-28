Гражданин России утонул в Чёрном море в Грузии

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В четверг, 24 августа, вблизи черноморского курортного населенного пункта Капровани в Грузии произошла трагедия — погиб гражданин Российской Федерации, сообщает "Мтавари архи".

Фото: creativecommons

Молодой мужчина, возраст которого оценивается около 30 лет, отправился в море, но не смог выбраться на берег. В пятницу спасатели обнаружили его тело. Пока не поступило официальных заявлений по этому поводу.

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