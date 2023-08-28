Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китайцы начали вывоз соли из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы"
Минобороны России: системы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в Крыму
Медведев сравнил обеспечение вооружением Украины и поставки оружия российской армии
В Иркутске начальник отдела судебных приставов суд приговорил к 8,5 года колонии за взятку
Пойман житель Ачинска, убивший 18 лет назад свою знакомую и утопивший её в болоте
В Хакасии женщина за рулём сбила выбежавшего из-за припаркованного авто мальчика
Уже в трех воеводствах Польши медики выявили случаи заболевания легионеллёзом
Таможня РФ усилила радиационный контроль ввозимых из Японии автомобилей
Штурмовики ВС РФ на Купянском фронте заняли опорный пункт, разгромив две роты ВСУ
">

Гражданин России утонул в Чёрном море в Грузии

0:35
Происшествия

В четверг, 24 августа, вблизи черноморского курортного населенного пункта Капровани в Грузии произошла трагедия — погиб гражданин Российской Федерации, сообщает "Мтавари архи".

Гражданин России утонул в Чёрном море в Грузии
Фото: creativecommons

Молодой мужчина, возраст которого оценивается около 30 лет, отправился в море, но не смог выбраться на берег. В пятницу спасатели обнаружили его тело. Пока не поступило официальных заявлений по этому поводу.

Ранее мы сообщали, что в Москве 11-летняя девочка утонула в Пенягинском пруду. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Такое число погибших солдат США "у берегов Австралии" связано с легализацией потерь на Украине
Морпехи США погибли не в Австралии, а под Работино
Владимир Зеленский рассказал, как захватит Крым
Австрийский политик предложил демонтировать Бразилию за поддержку России
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Киев отправляет женщин на передовую под Купянск
ВСУ получат до 200 истребителей F-16, но есть нюанс — Коротченко
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Зеленский обещает осенью попрошайничать много, как никогда
Последние материалы
Под Москвой по факту поножовщины работников Wildberries полиция возбудила уголовное дело
Американская атлетка побила 90-летний рекорд в спортивной гимнастике
Эксперт — об экологии Башкирии и специфике утилизации нефтешламов
Учёные подвели итоги крупнейших за полвека поисков лох-несского чудовища
Многодетная гражданка России пропала в Египте во время дайвинга
FT: Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard, чтобы сохранить новые образцы
Спасатели отправились на поиски туриста, пропавшего на Авачинском вулкане
В Волгоградской области грудной ребёнок захлебнулся в ванной, пока его 16-летняя мать спала
В Киеве признали поражение Украины: за счёт займов победы не будет
Узбекистан намерен активно использовать дороги Афганистана для транзитных автоперевозок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X