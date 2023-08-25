86-летнего жителя США признали виновным в краже личности брата. Мужчина пытался заработать на использовании его номера социального страхования. об этом сообщило издание Fox News.
Наполеон Гонсалес из города Этна, штат Мэн, присвоил личность своего брата Гильермо, который скончался в 1939 году будучи ребёнком. В 1965 году Наполеон впервые использовал его имя. Он зарегистрировал на него несколько паспортов, идентификационных карточек и номер социального страхования. Благодаря этому мужчина смог получать дополнительные выплаты.
В 2010 году возникло подозрение в его мошенничестве. Часть выплат приостановили. Проведённое в 2020 году новое расследование показало, что Гонсалес присутствует на двух разных идентификационных карточках.
18 августа мужчина предстал перед судом по нескольким обвинениям в мошенничестве. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Как сообщает адвокат Харрис Мэттсон, прокурор не смог доказать все пункты обвинения. С учётом возраста своего клиента он должен избежать тюремного срока.
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