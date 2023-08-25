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86-летний житель США украл личность брата и жил с его именем полвека

1:21
Происшествия

86-летнего жителя США признали виновным в краже личности брата. Мужчина пытался заработать на использовании его номера социального страхования. об этом сообщило издание Fox News.

86-летний житель США украл личность брата и жил с его именем полвека
Фото: "Credit" by 401(K) 2013 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Наполеон Гонсалес из города Этна, штат Мэн, присвоил личность своего брата Гильермо, который скончался в 1939 году будучи ребёнком. В 1965 году Наполеон впервые использовал его имя. Он зарегистрировал на него несколько паспортов, идентификационных карточек и номер социального страхования. Благодаря этому мужчина смог получать дополнительные выплаты.

В 2010 году возникло подозрение в его мошенничестве. Часть выплат приостановили. Проведённое в 2020 году новое расследование показало, что Гонсалес присутствует на двух разных идентификационных карточках.

18 августа мужчина предстал перед судом по нескольким обвинениям в мошенничестве. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Как сообщает адвокат Харрис Мэттсон, прокурор не смог доказать все пункты обвинения. С учётом возраста своего клиента он должен избежать тюремного срока.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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