В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Трое людей погибли, а еще четверо пострадали в автомобильной аварии на трассе в Красноярском крае, как сообщила официальная информация от регионального МВД.

Фото: "Accident" by sfllaw is licensed under CC BY-SA 2.0.

"В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", — прокомментировали в полиции.

Авария случилась в Манском районе на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Предварительно известно, что водитель автомобиля Toyota столкнулся с припаркованным грузовиком на обочине, после чего попал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki.

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