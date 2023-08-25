В Красноярском крае в ДТП погибли три человека

Трое людей погибли, а еще четверо пострадали в автомобильной аварии на трассе в Красноярском крае, как сообщила официальная информация от регионального МВД.
"В результате аварии погибли три человека, в том числе один несовершеннолетний. Их личности в настоящее время устанавливаются. Еще четыре человека пострадали", — прокомментировали в полиции.
Авария случилась в Манском районе на 885-м километре автодороги Р-255 "Сибирь". Предварительно известно, что водитель автомобиля Toyota столкнулся с припаркованным грузовиком на обочине, после чего попал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Suzuki.
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