Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 35

Количество пострадавших от пищевого отравления после употребления шаурмы и курицы гриль в одной из точек быстрого питания в Москве увеличилось до 35 человек. Информация об этом размещена на сайте московского управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает проведение эпидемиологического расследования по факту кишечной инфекции у покупателей, приобретавших шаурму и куры гриль в кафе "Бистро-24". По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек", — гласит официальное сообщение Роспотребнадзора.
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