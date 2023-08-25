Число отравившихся шаурмой в Москве выросло до 35

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Количество пострадавших от пищевого отравления после употребления шаурмы и курицы гриль в одной из точек быстрого питания в Москве увеличилось до 35 человек. Информация об этом размещена на сайте московского управления Роспотребнадзора.

Фото: creativecommons

"Управление Роспотребнадзора по Москве продолжает проведение эпидемиологического расследования по факту кишечной инфекции у покупателей, приобретавших шаурму и куры гриль в кафе "Бистро-24". По состоянию на 25 августа зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек", — гласит официальное сообщение Роспотребнадзора.

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