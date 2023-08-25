В Волгоградской области введен карантин из-за вредителя томатов на площади близкой к 1 тыс. га

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Из-за южноамериканской томатной моли введен карантин на площади около 1 тыс. га в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, по информации Управления Россельхознадзора для Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей и Республики Калмыкия.

"В связи с обнаружением карантинного объекта — южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Meyrick) на территории Красного сельского поселения Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области установлена карантинная фитосанитарная зона, введен карантинный фитосанитарный режим и наложен карантин общей площадью 950 га", — говорится в сообщении с уточнением, что площадь очага распространения вредителя составила 27 га.

С целью борьбы с этим карантинным объектом утверждена "Программа локализации очага и ликвидации популяции", как объяснили в Россельхознадзоре. Томатная моль способна наносить ущерб не только томатам, но также и другим растениям, таким как картофель, баклажаны и фасоль.

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