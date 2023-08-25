Суд арестовал оборудование ярославского азотно-кислородного завода

1:34 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На заводе по производству азота и кислорода в Ярославской области произошла конфискация оборудования из-за задолженности в размере 18 миллионов рублей.

Сотрудники отделения судебных приставов, ответственного за районы Кировский и Ленинский, получили исполнительный документ о необходимости взыскания задолженности с данного предприятия. Эту информацию распространило пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Инициировано исполнительное производство судебными приставами. Руководство предприятия было уведомлено о возможных уголовных последствиях в случае игнорирования решения суда.

В текущий момент долг со стороны завода остается непогашенным, в связи с чем находящиеся в собственности предприятия активы — автомобиль "Ниссан Кашкай" и азотно-кислородная установка — были подвергнуты аресту.

Чтобы снять арест с конфискованного имущества, предприятию придется погасить долг в полном объеме.

В период пандемии коронавируса завод, специализирующийся на производстве азота и кислорода, работал на максимальной загрузке. Однако впоследствии руководство предприятия заявило о потребности в дополнительных инвестициях.

Представители завода объяснили этот шаг тем, что департамент здравоохранения планировал установку новых газификаторов в медицинских учреждениях, и для этого требовались дополнительные мощности, которых не хватало у предприятия.

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