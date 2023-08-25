В парке "Зарядье" в Москве объявили эвакуацию. Об этмо рассказал корреспондент РИА Новости. Посетителей данного места просят покинуть его по требованию полиции. Людей, которые находятся в концертном зале, убедительно просят не выходить на улицу.
Ранее сообщалось, что парк "Зарядье" был временно закрыт в связи с информацией о неопознанном объекте.
Данный парк включён в число четырёх локаций Московского урбанистического форума (МУФ), который стартовал в городе 1 августа. Мероприятия, проводимые в рамках МУФ, будут продолжаться в столице до 10 сентября.
Помимо "Зарядья" в качестве площадок для организации форума выступают Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж" и стадион "Лужники". Параллельно с деловой программой форума проходит Urban Fest — открытый фестиваль с лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.
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