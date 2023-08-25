В Ставрополе бездомная собака укусила ребенка за лицо

В городе Ставрополе произошел инцидент с участием девочки, которая пострадала, стремясь избежать нападения агрессивной собаки, как рассказала её мать в социальных сетях, сообщает newstracker.ru.

Фото: search.creativecommons

«У мой дочки глубокие раны на лице от укусов. Так как она девочка, то обошлись без наложения швов и сделали стяжку. Если бы укусы были ниже, в области шеи, последствия могли быть намного хуже. Дочке назначили уколы и запретили физические нагрузки», — уточнила мать ребенка.

По словам жительницы Ставрополя, её десятилетняя дочь отправилась на Южный обход, чтобы погулять со своей собакой. В этот момент к ним присоединилась бездомная собака, которая начала преследовать их. Девочка попыталась убежать, держа питомца на руках, но агрессивный пес настойчиво преследовал и напал на них.

Женщина также выразила недовольство в сторону прохожих, которые не отреагировали на крики детей и не предоставили помощь. Она утверждает, что никто не подошёл, чтобы помочь раненому ребёнку. Подруга пострадавшей девочки также попыталась отпугнуть собаку, однако не смогла добиться успеха.

Мать подростка добавила, что подобные случаи не редкость в этом районе, так как стаи бродячих собак долгое время создают проблемы для местных жителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Собака укусила за лицо ребенка