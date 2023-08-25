В Пермском крае жители деревни умоляют власти спасти их от лис

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жители Новой Каменки, расположенной в Ильинском районе Прикамья, выразили свою тревогу из-за повсеместного появления лис. Местные жители обратились к администрации с просьбой предпринять меры по защите от этих хищников, сообщает udm-info.ru.

Фото: Wikipedia

"Уважаемая администрация Ильинского района, мы умолям вас организовать ловлю лис. Их численность значительно возросла, и вот-вот дети отправятся в школу и детский сад. Я сама живу в поселке Н-Каменка, и лисы часто появляются около моего дома. Когда мы с ребенком выходим на прогулку, мы видим лис, сидящих посреди дороги, и им плевать на проезжающие машины и прохожих. Возможно, с ними что-то не так?" — так выразила свои опасения жительница Новой Каменки.

Местные жители беспокоятся за своих кур и уток, так как лисы часто проникают на их земельные участки и даже не боятся собак. В комментариях к данной информации пользователи указывают, что хищникам просто нечего есть. "Поля остались без посевов, зерна исчезли, а также уменьшилось количество мышей.

Лисам не на что охотиться, и загнать добычу, такую как зайцев, тоже стало непросто. В результате они вынуждены искать пищу в населенных пунктах, где доступен корм", — отмечают участники обсуждения.

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