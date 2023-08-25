Гражданин Турции незаконно пытался попасть в Финляндию через Карелию

Иностранный гражданин прибыл в республику с целью незаметно пересечь границу между Россией и Финляндией, сообщает karelinform.ru.
В населенном пункте Райвио, который расположен в Лахденпохском районе, пограничные охранники задержали гражданина Турции. Мужчина находился на территории России без необходимой визы. Его целью в Карелии было нелегальное проникновение на территорию Финляндии.
В отношении этого иностранца было возбуждено дело об административном правонарушении, как сообщили в пресс-службе местного районного суда. Ему был назначен штраф в размере 500 рублей.
Гражданин Турции будет выдворен за пределы Российской Федерации на принудительной основе.
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