Гражданин Турции незаконно пытался попасть в Финляндию через Карелию

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Иностранный гражданин прибыл в республику с целью незаметно пересечь границу между Россией и Финляндией, сообщает karelinform.ru.

Фото: search.creativecommons

В населенном пункте Райвио, который расположен в Лахденпохском районе, пограничные охранники задержали гражданина Турции. Мужчина находился на территории России без необходимой визы. Его целью в Карелии было нелегальное проникновение на территорию Финляндии.

В отношении этого иностранца было возбуждено дело об административном правонарушении, как сообщили в пресс-службе местного районного суда. Ему был назначен штраф в размере 500 рублей.

Гражданин Турции будет выдворен за пределы Российской Федерации на принудительной основе.

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