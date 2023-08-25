Житель Ивановской области поджог свой бывший дом из-за обиды

Следователи Ивановской области возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенного общеопасным способом. По информации, поступившей от регионального управления Следственного комитета, известно, что в ночь на 24 августа подозреваемый проник в подъезд двухэтажного многоквартирного дома в городе Кинешма, сообщает RG.ru.

Фото: Wikipedia

Сначала он облил деревянные поверхности на втором этаже — площадку и лестницу, а также перекрытия — горючей жидкостью. Затем поджег подъезд и скрылся с места происшествия.

"Преступление не было доведено до конца, поскольку пламя погасло самостоятельно", — сообщили в управлении СКР по региону.

Подозреваемый в поджоге — родом из Ивановской области, однако имеет регистрацию в другом регионе Российской Федерации. По информации следствия, он проживал в данном доме до 2016 года и имел конфликты с другими жильцами. 23 августа он прибыл в Кинешму и направился по известному ему адресу. Мужчина был задержан в регионе Чувашия.

Цитируя региональное управление СКР, "подозреваемый считается невиновным до вынесения приговора суда".

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