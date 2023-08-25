В Хабаровске на полицейских напали мужчины с гранатомётом

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Двое жителей Хабаровска с гранатомётом напали на сотрудников полиции. Немного ранее произошла ситуация, когда сотрудникам пришлось обороняться от нападения бойцовской собаки. Об этом сообщает "ДВ-РОСС. Владивосток".

Фото: мвд.рф

Спецнаряд был отправлен по адресу Ленинградская, 5 (многоэтажный дом около здания ТЦ "Экодом"), поступил от медиков скорой помощи: "какие-то неадекваты мешали врачам работать".

По приезде на место происшествия сотрудники полиции пригласили обоих нарушителей в участок для дачи показаний.

Они начали это делать, казалось бы, с невинными лицами, но внезапно попросили немного подождать, объяснив, что им нужно вернуться в квартиру, чтобы убрать собаку.

Здесь и начались неожиданные события: один из нарушителей выскочил из подъезда, подал команду "фас", и внезапно началась перестрелка.

Сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь. Вскоре на месте появился владелец собаки, держа в руках гранатомёт. В это время один из сотрудников активно сопротивлялся нападению собаки, а одновременно другой отправился в подъезд, чтобы догнать владельца.

На одном из этажей владелец животного выбросил гранатомёт из окна, но оружие упало на крышу магазина. Позднее выяснилось, что оружие не было заряжено. Хулиган рассказал, что нашёл опасный "атрибут" на траве.

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