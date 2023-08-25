В своей квартире в Москве обнаружили тело отца кинопродюсера сериала "Измены" Ивана Голомовзюка. У него была травма головы, а в квартире нашли следы крови. Об этом сообщает Telegram-канал "База".
По данным издания, обнаружила тело 65-летнего Игоря Голомовзюка его родственница. Связи с мужчиной не было несколько дней, поэтому родные решили проверить, всё ли с ним в порядке.
Когда они зашли в квартиру, которая была заперта на замок, то увидели отца продюсера лежащим на полу с травмами на голове и ноге.
Следователи разбираются с тем, что произошло.
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