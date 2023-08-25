В Москве обнаружили мёртвым отца продюсера сериала "Измены" Голомовзюка в запертой квартире

0:39 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В своей квартире в Москве обнаружили тело отца кинопродюсера сериала "Измены" Ивана Голомовзюка. У него была травма головы, а в квартире нашли следы крови. Об этом сообщает Telegram-канал "База".

Фото: https://sledcom.ru/upload/site1/document_news/SKR(6).jpg

По данным издания, обнаружила тело 65-летнего Игоря Голомовзюка его родственница. Связи с мужчиной не было несколько дней, поэтому родные решили проверить, всё ли с ним в порядке.

Когда они зашли в квартиру, которая была заперта на замок, то увидели отца продюсера лежащим на полу с травмами на голове и ноге.

Следователи разбираются с тем, что произошло.

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