Минобороны: территорию России пытались атаковать 42 украинских БПЛА

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ночь на пятницу украинские боевики попытались атаковать территорию России с помощью 42 беспилотников, сообщили в Минобороны страны.

Фото: https://t.me/bazabazon/20694

Большую часть БПЛА нейтрализовали системой РЭБ, заявили в военном ведомстве.

"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении Минобороны.

Согласно информации, 33 БПЛА нейтрализовали системой радиоэлектронной борьбы, девять дронов сбили установки ПВО.

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