В ночь на пятницу украинские боевики попытались атаковать территорию России с помощью 42 беспилотников, сообщили в Минобороны страны.
Большую часть БПЛА нейтрализовали системой РЭБ, заявили в военном ведомстве.
"Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата", — говорится в сообщении Минобороны.
Согласно информации, 33 БПЛА нейтрализовали системой радиоэлектронной борьбы, девять дронов сбили установки ПВО.
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