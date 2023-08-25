Момент уничтожения украинской ракеты С-200 над Калужской областью попал на видео

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сети появились кадры, снятые российскими пользователями соцсетей, на которых зафиксирован момент уничтожения в ночь на пятницу украинской ракеты С-200 над Калужской областью. Видео опубликовали ряд Telegram-каналов.

Момент уничтожения ракеты С 200 в небе над Калугой

Ракета была обнаружена и сбита средствами ПВО. Некоторые очевидцы комментировали происходящее очень эмоционально, а кто-то даже принял увиденное за салют.

В Минобороны РФ сообщили, что киевский режим ночью попытался нанести удар доработанной ракетой С-200 по гражданским объектам в России.

Также в результате огневого воздействия над территорией Крыма уничтожены девять беспилотников, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели, добавили в ведомстве.

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