в Оренбурге детям-инвалидам вручили рюкзаки с жестокими картинками

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Школьники из Оренбурга получили необычные подарки от Комплексного центра соцобслуживания населения в Южном округе города. В рамках акции "Соберем ребенка в школу" первоклассникам и старшеклассникам вручили рюкзаки с интересными изображениями, сообщает 56orb.ru.

Фото: ГБУСО "КЦСОН" в Южном округе г. Оренбурга»

На одних из них можно увидеть персонажей из популярной ролевой компьютерной игры "Among Us", в которой члены экипажа космического корабля совместно выполняют задания, но при этом среди них есть предатели, чьей целью является устранение остальных.

Как оказалось, данная игра пользуется популярностью среди детей, и изображение на рюкзаках могло вызвать положительные эмоции у школьников. Тем не менее, родители были удивлены таким выбором, поскольку картинка на рюкзаке довольно яркая и несет в себе элементы насилия.

На изображении виден "предатель" с ножом в руке, окруженный кровавыми следами, а вокруг него видны разломанные части тела с костями. Под изображением написано "Не доверяй никому".

Такие рюкзаки были вручены детям в этом году, и, хотя некоторые родители выразили свое недовольство таким выбором, дети, судя по фотографиям, остались довольны подарками.

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