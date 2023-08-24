Решена судьба мигранта, который изнасиловал нижегородского ребенка

1:07 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мужчина, совершивший изнасилование ребенка, находится под арестом в городе Кстово. Решение о содержании его под стражей было принято судом. Об этом сообщает newsnn.ru.

Фото: "3Tir, Iranian Parliament- Arrested Guy" by Hamed Saber is licensed under CC BY 2.0.

Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по данному региону.

Напоминаем, что преступление произошло ночью 14 августа. 34-летний мужчина, родом из Таджикистана, находился за рулем такси и перевозил девятиклассницу.

Во время поездки он совершил насилие над несовершеннолетней девочкой в лесной зоне, после чего попытался скрыться. Пару дней спустя насильника задержали в Подмосковье. Следственные органы завели уголовное дело по этому факту.

На данный момент проводится расследование. Руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, лично контролирует процесс раскрытия всех обстоятельств и мотивов этого преступления.

Задержанному грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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Дедушка насиловал ребёнка на протяжении пяти лет!