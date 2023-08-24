Решена судьба мигранта, который изнасиловал нижегородского ребенка

Мужчина, совершивший изнасилование ребенка, находится под арестом в городе Кстово. Решение о содержании его под стражей было принято судом. Об этом сообщает newsnn.ru.
Информацию об этом распространила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по данному региону.
Напоминаем, что преступление произошло ночью 14 августа. 34-летний мужчина, родом из Таджикистана, находился за рулем такси и перевозил девятиклассницу.
Во время поездки он совершил насилие над несовершеннолетней девочкой в лесной зоне, после чего попытался скрыться. Пару дней спустя насильника задержали в Подмосковье. Следственные органы завели уголовное дело по этому факту.
На данный момент проводится расследование. Руководитель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, лично контролирует процесс раскрытия всех обстоятельств и мотивов этого преступления.
Задержанному грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
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