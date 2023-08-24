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Жительница Карелии выиграла суд после падения с моста

1:05
Происшествия

Женщина выиграла в суде 250 тысяч рублей после падения на мосту в Карелии, сообщает karelinform.ru.

Жительница Карелии выиграла суд после падения с моста
Фото: "Scales of Justice Brisbane Supreme Court=" by Sheba_Also 48,000 photos incl private is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации от пресс-службы судов Республики Карелия, местная жительница, падая на мосту, обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.

Она подала иск против организации ООО "ТД "Эликонстрой"", обвиняя её в нанесении ущерба её здоровью.

Событие произошло в начале января, когда женщина пересекала пешеходный мост над железнодорожными путями на станции Медвежья Гора. В результате несчастного случая она сломала левый голеностопный сустав. Фирма "Эликонстрой" была ответственна за уборку данной территории.

В иске жительница Карелии требовала возмещения почти полумиллиона рублей. Тем не менее, суд удовлетворил лишь частично её требования. Компания обязана выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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