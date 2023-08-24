Жительница Карелии выиграла суд после падения с моста

Женщина выиграла в суде 250 тысяч рублей после падения на мосту в Карелии, сообщает karelinform.ru.
Согласно информации от пресс-службы судов Республики Карелия, местная жительница, падая на мосту, обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда в размере полумиллиона рублей.
Она подала иск против организации ООО "ТД "Эликонстрой"", обвиняя её в нанесении ущерба её здоровью.
Событие произошло в начале января, когда женщина пересекала пешеходный мост над железнодорожными путями на станции Медвежья Гора. В результате несчастного случая она сломала левый голеностопный сустав. Фирма "Эликонстрой" была ответственна за уборку данной территории.
В иске жительница Карелии требовала возмещения почти полумиллиона рублей. Тем не менее, суд удовлетворил лишь частично её требования. Компания обязана выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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