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Летучие мыши атакуют подъезды жителей Новосибирска

1:42
Происшествия

В конце августа жители Новосибирска обратили внимание на появление нашествия летучих мышей. Эти ночные создания нашли убежище в квартирах горожан и даже в подъездах многоэтажных домов.

Летучие мыши атакуют подъезды жителей Новосибирска
Фото: "Sleeping bats" by YuvalH is licensed under CC BY 2.0.

"На днях я обнаружила в комнате мышиный помет, все вокруг осмотрела, но грызуна не нашла. На следующий день снова на том же месте помет. Додумалась посмотреть в темных местах, открываю шкаф, а там в дальнем углу висит вниз головой летучая мышь. А я их дико боюсь…", — рассказала Atas.info сибирячка Виктория.

Обычно весной рукокрылые приносят неудобства горожанам, когда они просыпаются после зимней спячки и начинают активный период размножения. Специалисты дали объяснение тому, почему летучие мыши стали настолько активны ближе к концу лета.

"Так, как весной летучие мыши заводят потомство, к осени детеныши вырастают и начинают учиться летать. Но они еще плохо видят и не ориентируется в пространстве, поэтому могут залететь в темное и тихое место. Это может быть чердак в подъезде или ваш шкаф, но они же не разбираются", — пояснила биолог Татьяна Сафиуллина.

Эксперты добавили, что летучие мыши, в отличие от распространенных мнений, не представляют угрозы для человека, если тот не действует агрессивно.

В случае обнаружения летучей мыши в доме, рекомендуется бережно поймать её и выпустить на свободу в её естественной среде обитания. Укусы рукокрылых также не представляют опасности для человека, и нет необходимости беспокоиться по этому поводу.

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Летучие мыши атакуют квартиры омичей
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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