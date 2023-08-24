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Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП в центре Москвы

Происшествия

Важные события всегда привлекают внимание, и не исключение стало ДТП с депутатом Государственной Думы от Забайкальского края Андреем Гурулевым.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев попал в ДТП в центре Москвы
Фото: "20100321 Car Accident 004" by cygnus921 is licensed under CC BY 2.0.

24 августа произошло столкновение на перекрестке центральных улиц Москвы, в котором сам депутат находился за рулем.

По словам самого Гурулева, он управлял своим автомобилем Mercedes, строго соблюдая свою полосу движения на улице Правды. В этот момент на встречной полосе двигался автомобиль BMW, водитель которого внезапно решил сменить направление движения. Сложную ситуацию обусловило движение автомобиля Toyota, выезжающей с прилегающей парковки. Непредсказуемый маневр BMW привел к столкновению с задней частью автомобиля депутата. От удара BMW оторвало колесо, и он продолжил свой путь, задев еще одну машину — Toyota Camry.

— С Андреем Викторовичем всё в порядке. Действительно, он попал в ДТП. Сам был за рулем, — рассказал собеседник издания.

Силы инерции и моментума оказались настолько велики, что BMW не остановился после столкновения с автомобилем депутата, продолжив свое движение и задев боковую часть Toyota Camry. Это нанесло дополнительные повреждения обеим машинам.

В результате ДТП машина депутата Андрея Гурулева была развернута поперек дороги и зацепила багажником еще одно припаркованное транспортное средство — Honda Civic. Таким образом, произошло цепочка столкновений, которая привела к серьезным повреждениям всех задействованных автомобилей.

 

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Андрей Гурулёв в Балейском районе: какие проблемы оказались в центре внимания депутата
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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