Двое рецидивистов в Вольске потратили миллион ворованных рублей на "жриц любви"

23 августа в полицию Вольска обратился 40-летний предприниматель с заявлением о произошедшем происшествии, сообщает Saratovnews.

Фото: мвд.рф

По словам мужчины, неустановленные лица украли пластиковое окно и проникли в офис, расположенный в селе Терса.

В помещении находился сейф, ключ от которого был спрятан неподалеку. Как следствие, злоумышленники смогли завладеть суммой в 1 млн 450 тысяч рублей.

Следственными органами было начато уголовное дело по статье "Кража". В скором времени правоохранительные органы задержали двух подозреваемых мужчин в возрасте 38 и 35 лет.

Известно, что у обоих мужчин имеется ранее многократный судебный опыт, в то время как заявитель нанимал их для работы в своей фирме. Вероятно, именно по этой причине злоумышленники были хорошо осведомлены о том, как организовать кражу.

"Часть похищенных денег, а именно 600 тысяч рублей, была изъята. Однако большую часть украденной суммы злоумышленники успели потратить. Согласно их показаниям, деньги были потрачены на разнообразные развлечения, включая услуги "жриц любви" и подарки для них. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Расследование продолжается", — говорится в сообщении ГУ МВД по Саратовской области.

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